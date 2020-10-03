Фигуристка поразилась тому, что новость о ее недуге вызвала такой ажиотаж

Ирина Слуцкая призналась, что поражена тем, что сообщения о ее болезни вызовут такой общественный резонанс. Ведь она больше 15 лет живет с васкулитом и не делала из этого никакого секрета.

Как поделилась спортсменка, в Сети активно пишут о том, что она "не сегодня, так завтра склеит ласты".

Слуцкая поведала, что ей написали многие люди, которые "лечили" ее от страшных заболеваний. Фигуристка отметила, что обращается лишь к врачам-специалистам, а о своем недуге не рассказывает, потому что в ее жизни было множество достижений, которыми ей приятно делиться. Слуцкая гордится тем, что первая исполняла сложные элементы и что ее рекорды еще не скоро побьют другие фигуристы. Она подчеркнула, что говорит о своей проблеме, чтобы показать людям с таким же недугом, что возможно жить полноценной жизнью даже при таком диагнозе.

В комментариях к посту подписчики написали о том, что Слуцкая – пример для подражания, что она всегда полна оптимизма, что вдохновляет их. Многие пожелали спортсменке здоровья.

Ранее стало известно, что из-за своей болезни Слуцкая постоянно принимает лекарства.