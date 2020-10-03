"Всегда была с приветом": жену Певцова раскритиковали за "неадекватное" поведение

"Всегда была с приветом": жену Певцова раскритиковали за "неадекватное" поведение
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Фото: Juliya Khanina/ Russian Look/globallookpress.com
Актрису осудили за жест "козы"

Дмитрий Певцов поделился с поклонниками радостной новостью. Артист сообщил, что совсем скоро состоится концерт его супруги Ольги Дроздовой. Однако внимание интернет-пользователей привлек ролик с кадрами звезды, за которые ей досталось от недоброжелателей. 

На снимках актриса в модном наряде черного цвета и солнцезащитных очках то и дело показывает один жест – указательный палец и мизинец выставлены вперед, остальные три пальца прижаты к ладони. Некоторые подписчики ополчились на знаменитость за "козу".

"Вы вроде верующий, а жена знаки сатаны показывает, так странно", "Дроздова неадекватная ! Рога показывает! Чему она может научить? Колхозница", "Она всегда была с приветом, чем старше, тем еще, дурне", "Жаль Дмитрия", – возмутились интернет-пользователи. 

Впрочем, многие обратили внимание на то, как прекрасно выглядит Дроздова. Фанаты поражались красоте актрисы, а также вокальным данным ее мужа. Поклонники также отметили, что супруги – прекрасная пара, которая совершает добрые поступки. 

Летом в семье Певцова произошла трагедия – умерла его мама. 

Полина ИВАНОВА

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