Жуткое сообщение появилось в соцсети

Поклонники Александра Маршала, экс-участника некогда популярнейшей группы "Парк Горького", не могут прийти в себя. Пользователей шокировало сообщение о смерти рок-певца.

Переполох вызвала публикация на одной из страниц в Инстаграм. Там разместили фотографии Маршала с траурной подписью.

"Сегодня ушёл из жизни Александр Кальянов, известный певец под псевдонимом Marshal. Было ему 73 года. Многие его знали времен 90-х. Светлая память",

– говорится в сообщении.

Из-за поста разразился скандал – пользователи разнесли в пух и прах администраторов страницы, перепутавших фотографии. Речь в публикации идет о смерти певца и звукорежиссера Александра Кальянова, который скончался 2 октября. Печальную новость первой сообщила Алла Пугачева на своей странице в Инстаграм. Народ, оторопевший из-за нелепой ошибки, не стеснялся в выражениях – приводим наиболее приличные комментарии.

"А причём здесь фото Александра Маршала?!" "Да вы с ума сошли!!! На фото другой артист, известный всем Маршал", "Ушёл Александр Кальянов, замечательный! Рано... А Маршалу– долгой жизни!"

– пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

Сам Маршал на свои преждевременные "похороны" пока никак не отреагировал. Примечательно, что и сам рок-певец сообщал на своей странице в Инстаграм о смерти Кальянова.

О кончине близкого друга Примадонны ранее высказался ее супруг Максим Галкин. Шоумен сообщил, что Кальянов долгое время боролся с тяжелой болезнью и предчувствовал свой скорый уход из жизни.