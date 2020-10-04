Певица приняла неожиданное решение после скандала с изменой Глушко

Поведение певицы назвали пошлым и дешевым.

В Сети обсуждают видео с недавнего выступления Наташи Королевой. Звезда после скандала с изменой супруга Сергея Глушко, известного как Тарзан, находит утешение в работе. Судя по кадрам, которые она опубликовала в своем Инстаграм, певица отправилась на гастроли.

На фоне разлада в семье Королева приняла неожиданное решение и заменила Тарзана сыном. На сцену вышел ее сын Архип – он исполнил со звездной мамой один из хитов, который она обычно пела с мужем. Напомним, что парень давно мечтает о сольной карьере. Судя по всему, Королева активно поддерживает его начинания.

"Спасибо Кострома за душевный приём !!! Вы вдохнули в меня силы и энергию !!!" – тепло поблагодарила публику звезда под публикацией.

Выступление Королевой, между тем, далеко не у всех вызвало восторг. Комментаторы высказали свое недовольство довольно бесцеремонно.

"Почему чем старше она становится, тем больше становится похожа на клоунессу?" "Над Бузовой смеёмся, а это ещё что ? Наташа беда , смотрится всё это пошло и дешево", – пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

Скандал в семье Королевой начался с пропажи драгоценностей и денег, которую певица обнаружила, вернувшись с отдыха. На этом фоне вскрылись пикантные подробности – выяснилось, что Тарзан пригласил домой подруг, которые под шумок и увели украшения и наличные, писали СМИ. Тем временем любовница Тарзана на фоне шумихи предпочла не скрываться от публики – она ходит по ток-шоу и делает откровенные признания об отношениях со стриптизером.