Олимпийская чемпионка нарвалась на едкие выпады комментаторов из-за своего теледебюта

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, ставшая ведущей телешоу "Ледниковый период", подверглась критике со стороны зрителей. 3 сентября на телеэкранах вышел первый выпуск нового сезона передачи, и спортсменка, по мнению зрителей, совершенно не справилась со своей ролью.

К слову, для Алины выступление на "Ледниковом периоде" стало дебютом. Девушка довольно редко дает интервью и не любит большого внимания к своей персоне. Чемпионка даже решила отказаться от участия в Кубке России и решила учиться на продюсера.

У многих пользователей осталось впечатление того, что программу "вытягивал" Алексей Ягудин – Загитова, по их мнению, чувствовала себя не в своей тарелке и даже боялась произнести лишние слова. Но зато осваивалась и даже пыталась шутить. Тем не менее, от шквала негативных комментариев ей было не уйти.

"Позор", "Алине очень рано вести передачу. Не готова, тяжело смотрится на фоне Алексея. Алексей, как всегда на высоте, красавец и элегантен", "Серое, блеющее, заученное пятно. Единственное, что портит всю передачу своим не профессионализмом", "Красивая девушка, отличная спортсменка, но разговорный жанр – не ее. Во всяком случае, начинать подобную карьеру сразу с такого проекта... просто несерьезно. Ей даже утренник в детском саду нельзя доверить", – пишут в комментариях пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Впрочем, многие уверены в обратном: с каждым появлением на ТВ Алина держится увереннее. А некоторые и вовсе заявили, что готовы смотреть "Ледниковый период" ради Загитовой – пользователи считают, что девушка станет глотком свежести в программе с Татьяной Тарасовой, которая остается постоянным членом жюри и "болтает всю программу".

Ранее олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не собирается смотреть "Ледниковый период" из-за Загитовой, так как не интересуется "муму фигурного катания".