Лещенко поведал о единственном спасении несущих убытки артистов

Лещенко поведал о единственном спасении несущих убытки артистов
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
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Из-за коронавируса доходы звезд резко упали, пожаловался народный артист России

Лев Лещенко назвал нынешнюю ситуацию сложной. Он рассказал, как тяжело приходится артистам, которые терпят убытки из-за ограничений, введенных на фоне пандемии.

По словам Лещенко, сейчас отечественные звезды выступают на госмероприятиях, которые не отменяли. Однако пострадала коммерческая сторона.

"…она заглохла, потому что мы все работаем на самоокупаемости. Проблема заключается в том, что в силу того, что сокращается число зрителей на концертах, – это сразу бьёт по тому, что очень сложно проводить кассовые концерты. Они не окупаются",

пожаловался артист в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Посещаемость концертов упала из-за мер безопасности, отметил Лещенко. Публика бы и пошла на мероприятия, но залы запрещено заполнять полностью, чтобы предотвратить новый всплеск заражений.

"Артисты ничего сейчас не зарабатывают, у них коллективы. Надо кормить коллективы, а кормить их нечем", – сообщил он.

Единственным спасением для обедневших российских артистов могут стать предновогодние мероприятия. Лещенко выразил надежду, что обстановка улучшится к Новому году.

"Я думаю, предновогодняя кампания будет единственным спасением для нашего концертного дела",

– заключил артист.

Пандемия коронавируса коснулась многих российский звезд. Весной среди представителей шоу-бизнеса начался настоящий переполох после того, как СМИ сообщили о коронавирусе у Лещенко.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Железный Феликс
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Сироты, <цензура>...
Бармалей
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Корпоратив от Льва Лещенко стоит от двух миллионов рублей. Это минимальная цена, за которую он выступит на мероприятии в Москве и Московской области.
В 2001 году Лещенко купил мебельную фабрику в городе Кольчугино Владимирской области, которая за несколько
доросла до средней руки компании «Владимирский ЛПК». Лев Лещенко — ее учредитель, а генеральным директором
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правдолюб
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кто бы верещял
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