"Страна уйдет в полную изоляцию": Разин напугал прогнозом по коронавирусу

"Страна уйдет в полную изоляцию": Разин напугал прогнозом по коронавирусу
Андрей Разин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Продюсер ждет нового обращения Владимира Путина к народу

Россияне пришли в ужас от слов Андрея Разина.

Музыкальный продюсер на своей странице в Инстаграм внезапно выдал пророчество о новом карантине в России. Второй волны коронавируса избежать, вероятно, не удастся, заявил Разин.

"Думаю, что в понедельник президент сделает обращение к народу и, скорее всего, страна опять уйдёт в полную изоляцию. Думаю, что пока не начнётся массовая вакцинация, мы с вами попадём во вторую волну изоляции. Что могу сказать, берегите себя, готовьтесь", – написал он.

На каких фактах основан его прогноз, Разин не раскрыл. Однако его слова о новой изоляции изрядно напугали народ.

"Не дай бог. Люди окажутся без денег",

– ужаснулся один из комментаторов.

Нашлись и те, кому предыдущего карантина оказалось мало.

"Пару недель можно отдохнуть", – написал другой пользователь.

Напомним, ранее в Москве вернули часть ограничительных мер из-за роста случаев коронавируса. Они коснулись тех, кто входит в группу риска. Кроме того, школьников в Москве отправили на двухнедельные каникулы.

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Фото: Софья Сандурская/АГН Москва Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
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Кристина ЧЕРНИКОВА

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