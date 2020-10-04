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Россияне пришли в ужас от слов Андрея Разина.
Музыкальный продюсер на своей странице в Инстаграм внезапно выдал пророчество о новом карантине в России. Второй волны коронавируса избежать, вероятно, не удастся, заявил Разин.
"Думаю, что в понедельник президент сделает обращение к народу и, скорее всего, страна опять уйдёт в полную изоляцию. Думаю, что пока не начнётся массовая вакцинация, мы с вами попадём во вторую волну изоляции. Что могу сказать, берегите себя, готовьтесь", – написал он.
На каких фактах основан его прогноз, Разин не раскрыл. Однако его слова о новой изоляции изрядно напугали народ.
"Не дай бог. Люди окажутся без денег",
– ужаснулся один из комментаторов.
Нашлись и те, кому предыдущего карантина оказалось мало.
"Пару недель можно отдохнуть", – написал другой пользователь.
Напомним, ранее в Москве вернули часть ограничительных мер из-за роста случаев коронавируса. Они коснулись тех, кто входит в группу риска. Кроме того, школьников в Москве отправили на двухнедельные каникулы.
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