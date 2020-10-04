Галкин принес цветы: Пугачеву привезли в крематорий

Галкин принес цветы: Пугачеву привезли в крематорий
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Для российского шоу-бизнеса сегодня – скорбный день

В Москве прощаются с Александром Кальяновым. Исполнителя хита "Старое кафе" не стало 2 октября. Ему было 73 года.

Артист долгое время трудился в коллективе Аллы Пугачевой. Примадонна называет его близким другом. О его смерти певица писала в своем Инстаграм. Сегодня она приехала проводить Кальянова в последний путь. Отпевание Пугачева пропустила и сразу прибыла в крематорий. Сопровождал ее супруг Максим Галкин – он принес большой букет цветов. Кадры с Пугачевой в крематории публикует "СтарХит".

Одетая в траур Примадонна произнесла прощальную речь, стоя у гроба Кальянова. На траурную церемонию приехали многие звезды: журналисты заметили Игоря Николаева, Аркадия Укупника, Николая Расторгуева.

Как рассказывали друзья Кальянова, он долгое время боролся с онкологией. Увы, победить страшную болезнь артисту не удалось.

Ранее россиян потрясла страшная новость – Александра Маршала спутали с умершим Кальяновым и "похоронили" в соцсетях. Поклонники пришли в ярость.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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