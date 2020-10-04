Муж Седоковой заразился коронавирусом

Яниса Тимму изолировали

Трое баскетболистов "Химок" заразились коронавирусом. Среди них был и муж певицы Анны Седоковой Янис Тимма. Все трое получили условно-положительный результат теста.

Сейчас Тимму изолировали наряду с остальными спортсменами. Он жалуется на легкое недомогание, говорится на сайте клуба "Химки". Анализы баскетболистов отправили на дополнительное исследование.

Сама Седокова пока никак не прокомментировала эту неприятную новость. Как чувствует себя поп-дива, неизвестно.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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