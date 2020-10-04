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Актер Сергей Горячев сорвался с крыши и разбился насмерть. Трагедия случилась в поселке Рождествино.
Несчастный случай произошел 2 октября. Актер питерского кукольного театра "Виноград" строил печку в доме и не удержался на крыше. Об этом сообщается на странице театра "ВКонтакте".
Горячеву было 64 года.
"Неимоверно горько и больно от внезапности ухода Сергея Васильевича, ведь он был полон сил, планов. Всегда торопился помочь: то детям, то друзьям, то внукам, то коллегам. Всем нужен и всеми любим",
– написали представители "Винограда", добавив, что театр осиротел без артиста.
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