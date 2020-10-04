Сбежавшая из Москвы Волкова неделю голодала в горах

На актрису навалилось чувство безысходности

Актриса Екатерина Волкова поделилась с поклонниками экстремальным опытом.

Звезда сбежала из Москвы на 7 дней. Свой отпуск она провела в Горном Алтае, где неделю голодала в специальной клинике. Как призналась сама Волкова, на нее навалилось чувство безысходности и всеобщей депрессии, она ощутила потребность очиститься.

"Я поставила себе программу в голову – 7 дней голода, и с радостью сообщаю вам, что мне это удалось, легко, красиво, с потрясающими открытиями этого места силы – Алтай!"

– написала воодушевленная артистка в своем Инстаграм.

Поклонники отметили, что на последних фото Волкова выглядит действительно посвежевшей, и поразились ее силе воли.

"Ух как посвежели отличная неделька!" "Катя, прекрасно выглядите! Отдых с очищением удался" "Катя, Вы сильный человек, 7 дней не есть!" – пишут комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Волкова рассказывала, как ей срочно пришлось уехать со съемок из-за сильной боли. За помощью она была вынуждена обратиться к врачу.