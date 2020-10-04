Сбежавшая из Москвы Волкова неделю голодала в горах

Сбежавшая из Москвы Волкова неделю голодала в горах
Екатерина Волкова. Фото: www.instagram.com/volkovawolka
На актрису навалилось чувство безысходности

Актриса Екатерина Волкова поделилась с поклонниками экстремальным опытом.

Звезда сбежала из Москвы на 7 дней. Свой отпуск она провела в Горном Алтае, где неделю голодала в специальной клинике. Как призналась сама Волкова, на нее навалилось чувство безысходности и всеобщей депрессии, она ощутила потребность очиститься.

"Я поставила себе программу в голову – 7 дней голода, и с радостью сообщаю вам, что мне это удалось, легко, красиво, с потрясающими открытиями этого места силы – Алтай!"

– написала воодушевленная артистка в своем Инстаграм.

Поклонники отметили, что на последних фото Волкова выглядит действительно посвежевшей, и поразились ее силе воли.

"Ух как посвежели отличная неделька!"  "Катя, прекрасно выглядите! Отдых с очищением удался" "Катя, Вы сильный человек, 7 дней не есть!" – пишут комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Волкова рассказывала, как ей срочно пришлось уехать со съемок из-за сильной боли. За помощью она была вынуждена обратиться к врачу.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Покойная Легкоступова подала знак: появились фото с места трагедии

Певицу заметили в отражении на снимках из ванной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей