Из-за случившегося в детстве у певицы до сих пор натянутые отношения с мамой

Анна Седокова выпустила свою первую книгу, в которой рассказала о жизненных трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться. Во время чтения некоторых моментов из книги девушка не могла сдержать слез, а яркие подробности удивляли публику. Но, пожалуй, больше остальных шокировала история про насилие Анны в детстве.

Экс-солистка ВИА "Гры" вспомнила, что в детстве про ночам к ней в комнату заходил мужчина, которого Седокова называет "дядя Сережа".

"Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге", – вспоминает артистка.

Возлюбленный матери Анны с каждым разом забирался все выше. Анна со слезами на глазах поделилась, что "перестала спать" из-за этого, а по ночам не могла уснуть, потому что боялась, мужчина вновь придет к ней в комнату, пишет "StarHit".

Из-за случившегося Анна до сих пор не может нормально общаться со своей матерью. Жена баскетболиста Яниса Тиммы призналась, что она работала над этой проблемой с психологом, однако так и не нашла в себе силы простить родительницу.

Напомним, что ранее Седокова пожаловалась на предательство близкой подруги.