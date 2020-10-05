"Я перестала спать": Седокова в слезах рассказала о своей страшной тайне

"Я перестала спать": Седокова в слезах рассказала о своей страшной тайне
Анна Седокова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Из-за случившегося в детстве у певицы до сих пор натянутые отношения с мамой

Анна Седокова выпустила свою первую книгу, в которой рассказала о жизненных трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться. Во время чтения некоторых моментов из книги девушка не могла сдержать слез, а яркие подробности удивляли публику. Но, пожалуй, больше остальных шокировала история про насилие Анны в детстве. 

Экс-солистка ВИА "Гры" вспомнила, что в детстве про ночам к ней в комнату заходил мужчина, которого Седокова называет "дядя Сережа". 

"Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге", – вспоминает артистка. 

Возлюбленный матери Анны с каждым разом забирался все выше. Анна со слезами на глазах поделилась, что "перестала спать" из-за этого, а по ночам не могла уснуть, потому что боялась, мужчина вновь придет к ней в комнату, пишет "StarHit".

Из-за случившегося Анна до сих пор не может нормально общаться со своей матерью. Жена баскетболиста Яниса Тиммы призналась, что она работала над этой проблемой с психологом, однако так и не нашла в себе силы простить родительницу. 

Напомним, что ранее Седокова пожаловалась на предательство близкой подруги. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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