С Гагариной произошел конфуз в эфире музыкального шоу

С Гагариной произошел конфуз в эфире музыкального шоу
Полина Гагарина. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Противник певицы поставил ее в неудобное положение

Мигель и Полина Гагарина стали участниками нового выпуска шоу "Студия союз". Звезды выполняли различные музыкальные задания, соревнуясь друг с другом. Однако во время одного из них случился конфуз, который поставил обоих участников в неловкое положение. 

На одном из этапов соревнования ведущие программы дали звездам простое, на первый взгляд, задание. Гагарина должна была петь песню, а Мигель выполнять все, о чем поет Полина. Сначала он смял лист бумаги, после выбросил его, подошел к блондинке на пятках. Однако следующее задание звезда шоу "Танцы на ТНТ" не расслышала.

Гагарина начала: "И нежно ты подержишь за грудь…" Однако артистка даже не успела закончить фразу, а Мигель уже держал певицу за указанное ей же место. Спустя небольшую паузу Полина продолжила: "Айдара". 

Тогда танцор понял, что схватил за грудь не того человека. Мигель смущенно отошел в сторону. 

В конце конкурсного задания хореографу нужно было дописать недостающую букву в слове "...ох". Недолго думая, Мигель добавил букву "л", давая понять, что из-за случившегося он неловко себя чувствует. 

Ранее стало известно, что Полину Гагарину внесли в черный список должников по коммунальным платежам. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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