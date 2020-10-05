Наследница долго боялась сообщить именитого отцу о своем "приключении"

Многодетная мать Дарья Кончаловская откровенно рассказала о том, как в ее жизни появился сын Захар. Оказалось, ребенок был плодом любви дочери знаменитого режиссера Андрея Кончаловского и египетского аниматора.

40-летняя журналистка воспитывает четверых детей. У всех детей разные папы. Недавно Дарья решилась рассказать о деталях появления одного из наследников. Однажды она с детьми отправилась на отдых в Египет. Там ей приглянулся житель Туниса по имени Хаким. Он прибыл в жаркую страну, чтобы исполнить свою мечту – стать профессиональным танцором. Хаким подрабатывал аниматором в гостинице, где разместилась звездная наследница легендарного режиссера. Между молодыми людьми разгорелся роман.

"Я думала, что я какая-то слишком легкомысленная. Безответственная", – вспоминает на шоу "Звезды сошлись" об этом этапе своей жизни Дарья.

Когда дочка Кончаловского вернулась в Россию, выяснилось, что бурные отношения привели к беременности. Экс-бойфренду о радостной вести Дарья сообщила по телефону, потом бывшие влюбленные еще около года общались. А вот рассказать отцу о своем египетском похождении журналистка решилась не сразу. Ей было стыдно за свою ветреность. Здесь на выручку пришла Юлия Высоцкая. Она сама поговорила с мужем и все ему объяснила.

Дарья Кончаловская занимается лингвистикой и переводами. Она также публикуется в СМИ. Сейчас журналистка состоит в браке с Анатолием Клочковым, у пары есть общая дочь Ася.