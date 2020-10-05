"Старушечьи коленки": Валерию заплевали за фото в экстремальной мини-юбке

"Старушечьи коленки": Валерию заплевали за фото в экстремальной мини-юбке
Валерия. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники певицы считают, что ей нужно поправиться

Валерия любит радовать своих поклонников фотографиями в стильных образах. Однако в этот раз внешний вид артистки вызвал у фанатов больше негативную реакцию. 

На фотографии певица сидит в кожаном кресле в коротком платье и высоких сапогах. По мнению преданных фанатов, Валерия, которой весной исполнилось 52 года, выглядит свежо и стильно, но многие считают, что певице не мешало бы поправиться. 

В этот раз злопыхатели Валерии были особенно активны в комментариях. "Юбку пора уже и подлиннее", "Лер, скоро совсем в тень превратишься.. надо кушать..хватит себя морить голодом и тренировками", "Что же вы так худеете?", "Старушечьи коленки", "Валерия! Вы очень красивая женщина! Но чуток прибавить вес вам бы не помешало!", "Колени добавляют вам возраста, слишком худые, у молодых женщин таких не бывает. А вот лицо у вас молодое, идет несоответствие изможденным коленкам", "Вызывают жалость", – написали под фотографией. 

Однако подписчики стараются поддержать Валерию и отмечают, что она прекрасно выглядит в свои 52 года. "Прекрасная леди, пример для подражания. Светите своими глазками, и нас удивляйте", – отмечают фанаты. 

Ранее Иосиф Пригожин признался, что они с Валерией хотят завести еще одного ребенка.

Юлия МИХАЙЛОВА

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