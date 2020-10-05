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Томас Джеффресон Берд был убит неизвестными. Афроамериканского актера расстреляли из пистолета. От многочисленных ранений артист скончался на месте.
Берд прославился своим участием в фильмах известно американского кинорежиссера Шелтона Джексона "Спайка" Ли. Режиссер подарил зрителям выдающуюся киноленту "Не пойман – не вор" и другие фильмы.
Берд принял участие в таких картинах Спайка Ли, как "Толкачи", "Его игра", "Сладкая кровь Иисуса" и других. Артисту было 70 лет. О печальном событии режиссер рассказал на своей странице в "Инстаграм".
Сейчас американские правоохранители разыскивают убийц знаменитости.
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