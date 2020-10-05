Певица уверена, что ее супруга подставили

Вот уже долгое время не утихает скандал вокруг измены Тарзана Наташе Королевой. Артистка решила наконец прервать молчание и рассказать, что она думает о неверности своего мужа.

Певица дала интервью Ксении Собчак, которое вышло на ее ютуб-канале. Королева призналась, что не считает, что Глушко ей изменил.

"Я не считаю, что это измена – я считаю, что это подстава", – заявила Наталья.

Она сравнила своего супруга с маленьким импульсивным ребенком, которого просто развели. Она добавила, что уверена, что никакого романа между ее мужем и Анастасией Шульженко не было. Королева уверена, что единственная, кому было выгодно пиариться на измене, – это любовница Сергея Глушко.

Также Королева считает, что самый главный "косяк" Тарзана – это то, что он привел свою любовницу к ним домой.

К слову, сам Глушко признает эту ошибку. Но при этом Тарзан очень благодарен своей супруге за то, что она нашла в себе силы простить его.

К слову, сам танцор признался, что подобного стресса никогда не испытывал.

"Меня так перетряхнуло, никогда в жизни со мной такого не было", – рассказал Тарзан.

Особенно в этой ситуации он переживал за свою маму, потому что мужчина знал, что его жена сильная и сможет с этим справиться, а вот маме артиста пришлось непросто.

Напомним, что ранее Королеву раскритиковали за пошлое выступление с сыном.