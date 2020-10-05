Отличники и троечники: какими были звезды русского шоу-бизнеса в школьные годы

Екатерина Шпица. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Кристина Орбакайте. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые знаменитости посвящали все свободное время учебе, а кто-то уже с ранних лет начинал строить карьеру

Сегодня, 5 октября, в России отмечают День учителя. В этот день нужно обязательно поздравить своих первых учителей, которые терпели все глупые выходки и учили нас не только математике и русскому языку, но и преподавали жизненные уроки. По такому случаю "Утро.ру" решило вспомнить, как звезды российского шоу-бизнеса выглядели, когда учились в школе. 

Филипп Киркоров 

Филипп Киркоров в школе был пухленьким мальчиком с большими черными глазами. Тогда учителя и подумать не могли, что учат будущего короля поп-музыки. К слову, певец окончил московскую школу с золотой медалью. 

Екатерина Шпица 

В детстве будущая актриса училась в школе с углубленным изучением иностранных языков. Кажется, что с тех времен актриса вовсе не изменилась, а только сменила пышные бантики на более лаконичные прически. 

Кристина Орбакайте 

В детстве наследница Аллы Борисовны занималась балетом и могла часами играть на фортепьяно, а уже в 11 лет она сыграла свою первую главную роль в фильме "Чучело". 

Екатерина Климова 

Будущая звезда закончила общеобразовательную среднюю школу, а после решила стать актрисой и поступила на курсы во ВГИК. 

Наталья Подольская 

Девочка с детства знала, что хочет выступать на сцене. Уже в девятилетнем возрасте Подольская пришла в театр-студию "Радуга" и начала строить свою карьеру певицы.

Сергей Лазарев 

В детстве певец занимался спортом, но спустя время ушел в музыку. Артист окончил одну из московских школ, в которой сейчас открыт музей в его честь. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Российский спецборт прибыл в Армению

Самолет Ил-96-300 приземлился в Ереване

В Кремле высказались о повторном карантине в Москве

Дмитрий Песков считает, что рост числа заболевших - серьезный повод для мобилизации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей