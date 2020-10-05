Некоторые знаменитости посвящали все свободное время учебе, а кто-то уже с ранних лет начинал строить карьеру

Сегодня, 5 октября, в России отмечают День учителя. В этот день нужно обязательно поздравить своих первых учителей, которые терпели все глупые выходки и учили нас не только математике и русскому языку, но и преподавали жизненные уроки. По такому случаю "Утро.ру" решило вспомнить, как звезды российского шоу-бизнеса выглядели, когда учились в школе.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров в школе был пухленьким мальчиком с большими черными глазами. Тогда учителя и подумать не могли, что учат будущего короля поп-музыки. К слову, певец окончил московскую школу с золотой медалью.



Екатерина Шпица

В детстве будущая актриса училась в школе с углубленным изучением иностранных языков. Кажется, что с тех времен актриса вовсе не изменилась, а только сменила пышные бантики на более лаконичные прически.

Кристина Орбакайте

В детстве наследница Аллы Борисовны занималась балетом и могла часами играть на фортепьяно, а уже в 11 лет она сыграла свою первую главную роль в фильме "Чучело".

Екатерина Климова

Будущая звезда закончила общеобразовательную среднюю школу, а после решила стать актрисой и поступила на курсы во ВГИК.

Наталья Подольская

Девочка с детства знала, что хочет выступать на сцене. Уже в девятилетнем возрасте Подольская пришла в театр-студию "Радуга" и начала строить свою карьеру певицы.

Сергей Лазарев

В детстве певец занимался спортом, но спустя время ушел в музыку. Артист окончил одну из московских школ, в которой сейчас открыт музей в его честь.