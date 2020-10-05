Нахождение в толпе людей, учитывая эпидобстановку, могло ударить по здоровью малыша

Евгений Петросян взял своего маленького наследника Вагана на прощание с Вячеслава Войнаровским. Многим такой жест показался слишком рискованным. Ребенок, которому нет и года, мог подхватить какой-нибудь опасный вирус, находясь среди большого скопления людей.

При этом юморист все же надел медицинскую маску. Как отметили авторы шоу "Ты не поверишь!" сейчас эпидемиологическая обстановка в Москве весьма неблагоприятная. Ожидается вторая волна коронавирусной инфекции. Поэтому массовые скопления людей сами по себе опасны. А брать туда совсем маленького ребенка и вовсе странная идея, сочли журналисты.

Впрочем, в этот день все внимание было приковано к выдающейся фигуре оперного певца Вячеслава Войнаровского. Для Евгения Вагановича эта утрата стала сильным ударом.

"Для меня это большое горе", – признался сатирик.

Петросян рассказал, что в последнее время Войнаровский редко выходил на сцену. У него были серьезные проблемы с лишним весом. При таком телосложении выступать было уже достаточно сложно. При этом, по словам юмориста, певец до самого конца ни на что не жаловался и не обращался за помощью к друзьям.

Ранее "Утро.ру" делилось подробностями смерти Вячеслава Войнаровского. Стало известно, что артист оперы страдал от проблем с желудком.

