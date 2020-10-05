Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Евгений Петросян взял своего маленького наследника Вагана на прощание с Вячеслава Войнаровским. Многим такой жест показался слишком рискованным. Ребенок, которому нет и года, мог подхватить какой-нибудь опасный вирус, находясь среди большого скопления людей.
При этом юморист все же надел медицинскую маску. Как отметили авторы шоу "Ты не поверишь!" сейчас эпидемиологическая обстановка в Москве весьма неблагоприятная. Ожидается вторая волна коронавирусной инфекции. Поэтому массовые скопления людей сами по себе опасны. А брать туда совсем маленького ребенка и вовсе странная идея, сочли журналисты.
Впрочем, в этот день все внимание было приковано к выдающейся фигуре оперного певца Вячеслава Войнаровского. Для Евгения Вагановича эта утрата стала сильным ударом.
"Для меня это большое горе", – признался сатирик.
Петросян рассказал, что в последнее время Войнаровский редко выходил на сцену. У него были серьезные проблемы с лишним весом. При таком телосложении выступать было уже достаточно сложно. При этом, по словам юмориста, певец до самого конца ни на что не жаловался и не обращался за помощью к друзьям.
Ранее "Утро.ру" делилось
подробностями смерти
Вячеслава
Войнаровского. Стало известно, что артист оперы страдал от проблем с желудком.
Самолет Ил-96-300 приземлился в Ереване
Дмитрий Песков считает, что рост числа заболевших - серьезный повод для мобилизации