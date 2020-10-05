Артистка пока не может понять, какой недуг ее настиг

Кристина Асмус рассказала своей многомиллионной аудитории о проблемах со здоровьем. Плачевное состояние организма даже вынудило знаменитость не пойти на работу. Из-за непонятных высыпаний у актрисы организаторам очередного проекта пришлось отменить смену. Впрочем, это не первый раз, когда Асмус становится причиной переноса съемок.

Кристина поведала, что встала сегодня с утра пораньше, чтобы отправиться на работу. Однако в зеркале ее ждало большое разочарование. На теле знаменитости появилось раздражение. Асмус пожаловалась, что у нее пошла сыпь по лицу, шее и спине.

Такая напасть сильно расстроила бывшую жену Гарика Харламова. Кристина "в буквальном смысле трясется над своей кожей", так что такое недомогание для нее настоящая "катастрофа". При этом артистка даже не знает, что послужило причиной для появления странных высыпаний.

"Еду в клинику... Аллергия это, иммунитет, реакция на антибиотики или сглаз. Я не знаю", – написала на своей странице в "Инстаграм" звезда.

Кстати, артистка призналась, что однажды из-за нее уже срывались съемки. Однако подробности этого инцидента из прошлого знаменитость решила скрыть.

Ранее в прессе появилась информация о предполагаемом новом избраннике Кристины Асмус. Журналисты уверены, что возлюбленным кинозвезды стал Наваи Бакиров, рэпер азербайджанского происхождения.