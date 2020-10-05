Певица сравнила себя с дикой кошкой

Анастасия Каменских любит публиковать на своей странице в "Инстаграм" фотографии в белье и открытых купальниках. Поклонников такие снимки приводят в восторг, ведь жене рэпера Потапа есть, что показать.

В этот раз Каменских выложила фото в бикини с анималистичным принтом. Девушка стоит у стены и серьезно смотрит в камеру.

"Каждая женщина – дикая кошка, иногда милая и игривая, иногда сильная и опасная. Какую из них ты освободишь сегодня?" – подписала снимок Анастасия.

В комментариях пользователи социальной сети разделились на две группы. Кто-то отметил, что певица выглядит не так хорошо, как раньше, а кого-то фотография в бикини привела в восторг. "Фото, скажу честно, не очень", "Сочная", "Больше нечего показать?", "Вы и так красивая, смысл этих фотографии. Народ устал от этих задов. Неужели нельзя привлечь внимания красивыми фотографиями без вот таких фоток", "Срамота", "Шикарная фигура!", "Купальник – бомба", "Противно уже смотреть на тебя", "Стыд и срам!", "Постарела, эх, Настюш", – написали в комментариях.

К слову, девушку часто обвиняют в том, что она делится слишком откровенными кадрами, но сама Анастасия никак не реагирует на комментарии злопыхателей.

Не так давно Каменских показала фотографии с совместного отдыха с мужем.