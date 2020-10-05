"Солнечная": падчерица Михайлова восхитила народ внешними данными

"Солнечная": падчерица Михайлова восхитила народ внешними данными
Стас Михайлов. Фото: Press Service of Stas Mikhailov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка поразила всех шикарной фигурой

Ева Канчельскис поделилась с подписчиками яркой фотографией. Пользователи Сети оценили безупречную фигуру девушки.

Снимок сделан на шикарной яхте. Ева позирует в ярко-желтом купальнике и солнечных очках, лежа на подушках. Девушка пребывает в отличной форме.

"Скучаю по теплым и солнечным дням" – написала Канчельскис на английском языке.

Поклонники девушки завалили ее комплиментами.

"Вам нереально подходит этот яркий желтый цвет! Красотка!", "Красивая! Солнечная!!!", "Стройная и необыкновенно нежная" – отметили подписчики.

Напомним, Ева является дочерью футболиста Андрея Канчельскиса и Инны Михайловой. У девушки есть родной брат – 27-летний Андрей. В 2011 году ее мать вышла замуж за певца Стаса Михайлова.

В браке у пары появились две общие дочери – Иванна и Мария. При этом у артиста есть еще дети от предыдущей жены – сын Никита и дочь Дарья.

Отмечается, что у Стаса Михайлова сложились теплые отношения с Евой. 21-летняя красавица часто приезжает в гости к матери и певцу.

Ранее появилась информация о том, как Стас Михайлов поздравил родную дочь Иванну с 11-летием. Артист устроил для всей семьи грандиозную вечеринку.

Анастасия ГОРЮНОВА

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