82-летний актер решил податься в политику

Артист Вахтанг Кикабидзе, возглавивший накануне блок "Сила в единстве", куда входят пять партий, объяснил свое решение выдвинуться в парламент Грузии. Он заявил, что при смене власти Тбилиси может задействовать его для переговоров с Москвой. Певец уверен: перед жителями России он имеет определенный авторитет и пользуется у них уважением.

Знаменитость считает, что до сих пор любим многими в РФ, Армении, Казахстане и Азербайджане.

"Когда приезжал Назарбаев, меня начали искать. Оказалось, что он изъявил желание взять меня в Давос", – сообщил звезда "Мимино".

Актер считает, что должен находиться там, где больше всего нужен своей стране. 82-летний Кикабидзе напомнил, что часто получал политические предложения, однако тогда не видел в этом необходимости. События лета 2019 года в Тбилиси заставили его взглянуть на происходящие события по-другому.

"Оставаться в стороне после инцидента 20 июня 2019 года на Руставели – это преступление. 20 июня было последней нитью терпения, которая оборвалась, и это окончательно рассердило меня", – заявил артист в интервью телеканалу Mtavari.tv.

В конце июня 2019 года в Тбилиси вспыхнули антироссийские протесты. Протестующие сорвали турсезон в Грузии, и РФ приостановила с ней авиасообщение. За два месяца турпоток в Грузии сократился на 20%.