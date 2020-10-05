Королева онемела после неожиданного потрясения

Королева онемела после неожиданного потрясения
Наташа Королева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" сбежала из Москвы

Скандал с изменой Сергея Глушко перевернул его с супругой жизнь с ног на голову. Узнав о неверности избранника, Наташа Королева буквально лишилась дара речи. Тарзан рассказал, как певца пережила потрясение.

"Первое время она находилась в прострации, просто смотрела в одну точку. Это хуже всего, уж лучше бы кричала",

– поделился танцовщик. Затем артисты решили, что пройдут эти трудности вместе. Королева начала бороться с федеральными каналами, пытаясь не допустить выхода скандальных ток-шоу, однако руководство навстречу не пошло.

Андрей Малахов, по словам Королевой, пиариться на скандале не стал, за что певица осталась ему очень благодарна. Телеведущий сразу же заявил, что все это – мошенничество.

Маму Глушко и вовсе забрали на "скорой" – после скандала она не могла говорить. Сам Тарзан признался в интервью на Ютуб-канале Ксении Собчак, что впервые в жизни испытал подобное потрясение. Сами же супруги отправились в свой дом в Краснодарском крае, где и наблюдали за развитием скандала.

Наташа Королева же заявила, что муж ей не изменил – его подставили. Тем не менее супруга она оправдывать не стала.

Фоторепортаж
Будет ли второй развод: как складывались отношения Королевой с мужчинами
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Наташа Королева. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com Игорь Николаев. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Наташа Королева. Фото: Oleg Gordienko/Russian Look/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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