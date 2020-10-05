После смерти Малахова Азиза приютила его пса

После смерти Малахова Азиза приютила его пса
Азиза. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Любимец оказался предан близкими людьми

В семье Азизы произошло пополнение. Певица приютила брошенного пса своего покойного экс-возлюбленного Игоря Малахова.

По словам артистки, Малахов последние годы жил в лесу вместе с псом Рикки. Друзья были неразлучны, и после смерти бывшего мужа Азизы за собакой ухаживали сначала его мама, а затем – бывшая жена.

Звезда 1990-х рассказала, что месяц назад ей стал часто сниться Малахов, поэтому она решила проведать Рикки. Оказалось, пса все бросили – он жил в заброшенном доме, а соседу, который присматривал за животным, до него не было дела.

По словам Азизы, Рикки встретил ее с глазами, полными ужаса. Огромный тибетский мастиф выглядет испуганным и затравленным. Певица, не раздумывая, забрала его домой.

"Последние два года Рикки жил в кошмаре! Его предали люди, оставив одного в вольере",

поделилась она в разговоре с "Собеседником". Пса привели в порядок ветеринар и парикмахер – теперь он приходит в себя. Азиза считает, что появление этой собаки – знак свыше, ведь у них с Малаховым так и не появились общие дети.

Недавно Азиза столкнулась с предательством жениха, из-за чего отменила свадьбу. После этого в Сети звезду 1990-х раскритиковали за фото в бикини.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Российский спецборт прибыл в Армению

Самолет Ил-96-300 приземлился в Ереване

В Кремле высказались о повторном карантине в Москве

Дмитрий Песков считает, что рост числа заболевших - серьезный повод для мобилизации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей