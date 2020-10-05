Любимец оказался предан близкими людьми

В семье Азизы произошло пополнение. Певица приютила брошенного пса своего покойного экс-возлюбленного Игоря Малахова.

По словам артистки, Малахов последние годы жил в лесу вместе с псом Рикки. Друзья были неразлучны, и после смерти бывшего мужа Азизы за собакой ухаживали сначала его мама, а затем – бывшая жена.

Звезда 1990-х рассказала, что месяц назад ей стал часто сниться Малахов, поэтому она решила проведать Рикки. Оказалось, пса все бросили – он жил в заброшенном доме, а соседу, который присматривал за животным, до него не было дела.

По словам Азизы, Рикки встретил ее с глазами, полными ужаса. Огромный тибетский мастиф выглядет испуганным и затравленным. Певица, не раздумывая, забрала его домой.

"Последние два года Рикки жил в кошмаре! Его предали люди, оставив одного в вольере",

– поделилась она в разговоре с "Собеседником". Пса привели в порядок ветеринар и парикмахер – теперь он приходит в себя. Азиза считает, что появление этой собаки – знак свыше, ведь у них с Малаховым так и не появились общие дети.

Недавно Азиза столкнулась с предательством жениха, из-за чего отменила свадьбу. После этого в Сети звезду 1990-х раскритиковали за фото в бикини.