Известного актера экстренно госпитализировали

Известного актера экстренно госпитализировали
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость подключили к аппарату ИВЛ

Звездный артист Леонид Мозговой, получивший известность по исполнению ролей Ленина с Гитлером в кинокартинах "Телец" и "Молох" режиссера Александра Сокурова, доставлен в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Об этом стало известно сегодня, 5 октября.

Причина госпитализации 79-летнего Мозгового в настоящее время остается неизвестной. Информацией о том, что актер обратился к медикам, подтверждена представителями "Петербург-концерта".

Друзья знаменитости утверждают, что также не имеют представления о причинах госпитализации актера. По их словам, Мозгового доставили в Александровскую больницу, где находится многопрофильный стационар. Артист не поднимает трубку, его семья также не выходит на связь

Согласно приведенным данным, в настоящее время Мозговой подключен к ИВЛ, сообщает "Пятый канал".

Ранее стало известно, что у знаменитого дирижера Юрия Башмета выявили двустороннюю пневмонию. Артиста экстренно госпитализировали вместе с супругой. У Башмета выявили положительный результат на коронавирус.

Не так давно сообщалось, что Филипп Киркоров был вынужден покинуть Грецию, где проводил время на курорте, и оперативно вылететь домой в РФ. Артист сообщил, что его отцу стало плохо.

Егор МАЛКОВ

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