Не могут сдержать слез: состояние Джигарханяна шокировало близких

Не могут сдержать слез: состояние Джигарханяна шокировало близких
Армен Джигарханян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист уже практически не говорит

Минувший 3 октября юбилей Джигарханяна прошел в закрытой обстановке. В театр, куда должны были приехать коллеги артиста для поздравлений, журналистов не пустили. Как указывает "Комсомольская правда", причина кроется в крайне печальном состоянии 85-летнего Армена Борисовича. 

Народного артиста СССР провел мероприятия, будучи прикованным к инвалидному креслу. Сотрудники театра заявили, что Джигарханян практически перестал говорить. Они сомневаются, что артист может по-прежнему адекватно оценивать происходящее. Коллеги, увидев состояние актера, не смогли сдержать слез, отмечает издание. 

Поздравить Армена Борисовича пришли представители, как говорят, диаспоры. Однако его близкие друзья с работы – Гаркалин, Ширвиндт и Калягин решили не приходить, ограничившись передачей видео поздравления. 

На юбилей Джигарханяна сотрудники театра подготовили большой торт – трёхэтажный, оформленный в красно-золотых цветах. Однако, как отмечают журналисты, неизвестно, смог ли артист попробовать его – уже долгое время он страдает от диабета. 

О том, что Армен Борисович находится в крайне печальном состоянии заявляла его экс-супруга Виталина. Она утверждала, что артист не может адекватно осознавать действительность. Однако сын Джигарханяна сказал, что Цымбалюк-Романовская делает подобные заявления ради собственной популярности. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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