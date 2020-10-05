Аронову из фильма "Лед" поймали на воровстве

Аронову из фильма "Лед" поймали на воровстве
Мария Аронова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Народную артистку вынудили сознаться в краже

Мария Аронова была не самым простым ребенком. В детстве актриса страдала клептоманией. Как вспоминала сама кинозвезда, она родилась "с огромным багажом грехов". 

Народная артистка призналась, что воровство доставляло ей огромное удовольствие. Она крала деньги брата из копилки, а у одной девочки однажды стащила лак для ногтей и жидкость для его снятия. На этом звезда фильма "Лед" и попалась.

Мама Ароновой, зайдя в комнату, почувствовала запах ацетона и обо всем узнала. Она заставила дочь во всем сознаться, однако вместо ожидаемого наказания лишь несколько раз ударила лыжной палкой по дивану. Актриса вспомнила в эфире программы "Судьба человека", что тогда не на шутку испугалась:

"Я думала, что потеряю сознание, это было страшнее, чем все папины подзатыльники".

Аронова снимается в кино с 1995 г., на ее счету – десятки фильмов и сериалов. Одной из последний работ актрисы стала роль тренера в двух частях картины "Лед" с участием Александра Петрова и Аглаи Тарасовой.

Ранее Мария Аронова угодила в скандал и объявила забастовку на гастролях.

Карина СИРАЗОВА

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