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Мария Аронова была не самым простым ребенком. В детстве актриса страдала клептоманией. Как вспоминала сама кинозвезда, она родилась "с огромным багажом грехов".
Народная артистка призналась, что воровство доставляло ей огромное удовольствие. Она крала деньги брата из копилки, а у одной девочки однажды стащила лак для ногтей и жидкость для его снятия. На этом звезда фильма "Лед" и попалась.
Мама Ароновой, зайдя в комнату, почувствовала запах ацетона и обо всем узнала. Она заставила дочь во всем сознаться, однако вместо ожидаемого наказания лишь несколько раз ударила лыжной палкой по дивану. Актриса вспомнила в эфире программы "Судьба человека", что тогда не на шутку испугалась:
"Я думала, что потеряю сознание, это было страшнее, чем все папины подзатыльники".
Аронова снимается в кино с 1995 г., на ее счету – десятки фильмов и сериалов. Одной из последний работ актрисы стала роль тренера в двух частях картины "Лед" с участием Александра Петрова и Аглаи Тарасовой.
Ранее Мария Аронова угодила в скандал и объявила забастовку на гастролях.
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