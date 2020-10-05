Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Роза Сябитова сделала шокирующее заявление. В интервью телезвезда призналась, что писала некрологи на издевающихся над ней одноклассников.
Звезда "Давай поженимся" рассказала, что воспоминания о школьных годах заставляют ее содрогаться. Сябитова росла в бедной и пьющей семье, а также плохо одевалась. Из-за этого одноклассники всячески издевались над Розой.
По словам телесвахи, она не входила ни в одно сообщество в классе. Девочка спешила на тренировки, пока ее ровесники весело проводили время друг с другом.
Многие боялись Розу, так как она была очень озлобленной.
"Пока меня не трогали – не трогала и я, когда трогали – у меня фантазии хватало и физически ответить, и креативно сделать какую-нибудь пакость. Например, написать некролог на обидчика" – рассказала Сябитова.
Позже звезда поняла, что у нее есть только один выход из ситуации. Для этого нужно было получить хорошее образование и начать зарабатывать.
Отношения Сябитовой с одноклассниками начали налаживаться только к десятому классу. Она стала чаще общаться с представителями золотой молодежи. Роза подружилась со "слабенькой девочкой", вместе с которой ее устроили в вычислительный центр при МИД, передает "Телепрограмма".
Ранее появилась информация о том, что Роза Сябитова призналась в романах с участниками передачи "Давай поженимся".
У противников Еревана больше возможностей повлиять на исход войны за Карабах
Дмитрий Песков считает, что рост числа заболевших - серьезный повод для мобилизации