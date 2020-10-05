Телезвезду сделали изгоем

Роза Сябитова сделала шокирующее заявление. В интервью телезвезда призналась, что писала некрологи на издевающихся над ней одноклассников.

Звезда "Давай поженимся" рассказала, что воспоминания о школьных годах заставляют ее содрогаться. Сябитова росла в бедной и пьющей семье, а также плохо одевалась. Из-за этого одноклассники всячески издевались над Розой.

По словам телесвахи, она не входила ни в одно сообщество в классе. Девочка спешила на тренировки, пока ее ровесники весело проводили время друг с другом.

Многие боялись Розу, так как она была очень озлобленной.

"Пока меня не трогали – не трогала и я, когда трогали – у меня фантазии хватало и физически ответить, и креативно сделать какую-нибудь пакость. Например, написать некролог на обидчика" – рассказала Сябитова.

Позже звезда поняла, что у нее есть только один выход из ситуации. Для этого нужно было получить хорошее образование и начать зарабатывать.

Отношения Сябитовой с одноклассниками начали налаживаться только к десятому классу. Она стала чаще общаться с представителями золотой молодежи. Роза подружилась со "слабенькой девочкой", вместе с которой ее устроили в вычислительный центр при МИД, передает "Телепрограмма".

Ранее появилась информация о том, что Роза Сябитова призналась в романах с участниками передачи "Давай поженимся".