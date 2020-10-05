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Таинственная гибель дочери Владимира Конкина продолжает обрастать все новыми подробностями. Оказывается, отношения звезды кинокартины "Место встречи изменить нельзя" с наследницей не были такими теплыми, как говорили знакомые. Об этом рассказала сотрудница Союза кинематографистов России.
По ее словам, за 35 лет общения с Конкиным она даже ни разу не слышала о Софии. Сейчас же знакомой актера рассказывают о том, что отношения с дочерью у него были непростые – родственники даже делили квартиру, которая осталась после смерти жены артиста.
"Володя по характеру человек сложный, не удивлюсь, если они конфликтовали с дочерью",
– поделилась с "Собеседником" сотрудница Союза кинематографистов. Она предположила, что именно по этой причине артист и не рассказывал о Софии.
А вот близкий друг актера Алексей Лобарев говорил обратное. По его словам, отец и дочь были близки – даже вместе ходили к нему на праздники.
Ранее в Сети опубликовали последнюю переписку Софии Конкиной.
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