Делили имущество: всплыли детали конфликта Конкина с дочерью перед смертью

Делили имущество: всплыли детали конфликта Конкина с дочерью перед смертью
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер скрывал наследницу от знакомых

Таинственная гибель дочери Владимира Конкина продолжает обрастать все новыми подробностями. Оказывается, отношения звезды кинокартины "Место встречи изменить нельзя" с наследницей не были такими теплыми, как говорили знакомые. Об этом рассказала сотрудница Союза кинематографистов России.

По ее словам, за 35 лет общения с Конкиным она даже ни разу не слышала о Софии. Сейчас же знакомой актера рассказывают о том, что отношения с дочерью у него были непростые – родственники даже делили квартиру, которая осталась после смерти жены артиста.

"Володя по характеру человек сложный, не удивлюсь, если они конфликтовали с дочерью",

поделилась с "Собеседником" сотрудница Союза кинематографистов. Она предположила, что именно по этой причине артист и не рассказывал о Софии.

А вот близкий друг актера Алексей Лобарев говорил обратное. По его словам, отец и дочь были близки – даже вместе ходили к нему на праздники.

Ранее в Сети опубликовали последнюю переписку Софии Конкиной.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Грузия помешает России выполнить долг перед Арменией - эксперт

У противников Еревана больше возможностей повлиять на исход войны за Карабах

В Кремле высказались о повторном карантине в Москве

Дмитрий Песков считает, что рост числа заболевших - серьезный повод для мобилизации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей