Наследница певицы появилась в детском шоу

Дочь Юлии Началовой пошла по стопам матери – девочка тоже занимается музыкой. Сегодня состоялся телевизионный дебют Веры Алдониной. Наследница певицы впервые спела в эфире.

Алдонина появилась на канале "Карусель" в честь дня учителя. Дочь артистки поздравила педагогов с профессиональным праздником и пообщалась с ведущей программы Мариной Яковлевой.

Сейчас наследница Началовой учится в восьмом классе. По словам 13-летней Алдониной, учеба ей нравится и даже уроки она делает с удовольствием. Больше всего Веру привлекают литература, история, а также русский и английский языки, рассказала она в эфире программы "С добрым утром, малыши!"

Летние каникулы дочь певицы провела с бабушкой и дедушкой. Подруга Началовой рассказала, что помимо учебы и чтения девочка также увлекается музыкой и театром.

Напомним, Юлия Началова скончалась полтора года назад. Вера – единственная дочь певицы, которую теперь воспитывает бабушка.

Ранее подруга артистки показала ее детские фотографии.