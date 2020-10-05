Дочь Началовой впервые спела на публике

Дочь Началовой впервые спела на публике
Юлия Началова с дочерью. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследница певицы появилась в детском шоу

Дочь Юлии Началовой пошла по стопам матери – девочка тоже занимается музыкой. Сегодня состоялся телевизионный дебют Веры Алдониной. Наследница певицы впервые спела в эфире.

Алдонина появилась на канале "Карусель" в честь дня учителя. Дочь артистки поздравила педагогов с профессиональным праздником и пообщалась с ведущей программы Мариной Яковлевой.

Сейчас наследница Началовой учится в восьмом классе. По словам 13-летней Алдониной, учеба ей нравится и даже уроки она делает с удовольствием. Больше всего Веру привлекают литература, история, а также русский и английский языки, рассказала она в эфире программы "С добрым утром, малыши!"

Летние каникулы дочь певицы провела с бабушкой и дедушкой. Подруга Началовой рассказала, что помимо учебы и чтения девочка также увлекается музыкой и театром.

Напомним, Юлия Началова скончалась полтора года назад. Вера – единственная дочь певицы, которую теперь воспитывает бабушка.

Ранее подруга артистки показала ее детские фотографии.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Грузия помешает России выполнить долг перед Арменией - эксперт

У противников Еревана больше возможностей повлиять на исход войны за Карабах

В Кремле высказались о повторном карантине в Москве

Дмитрий Песков считает, что рост числа заболевших - серьезный повод для мобилизации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей