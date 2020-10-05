Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
628 новости
Майя Маркова, режиссер фильмов "Спешите делать добро" и "Голубая чашка", ушла из жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Автора телеспектаклей не стало на 95-м году, говорится на сайте организации. Другими подробностями смерти коллеги не поделились.
На телевидении Маркова начала работать в 1950 г., а уже спустя пять лет стала режиссером главной редакции литературных программ, передает RT. Майя Алексеевна стала автором таких картин, как "Дикая собака Динго", "В стране волшебников", "Мы не увидимся с тобой" и многих других.
У противников Еревана больше возможностей повлиять на исход войны за Карабах
Дмитрий Песков считает, что рост числа заболевших - серьезный повод для мобилизации