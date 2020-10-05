Умер известный советский режиссер

Автора фильмов и телеспектаклей не стало в 94 года

Майя Маркова, режиссер фильмов "Спешите делать добро" и "Голубая чашка", ушла из жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Автора телеспектаклей не стало на 95-м году, говорится на сайте организации. Другими подробностями смерти коллеги не поделились.

На телевидении Маркова начала работать в 1950 г., а уже спустя пять лет стала режиссером главной редакции литературных программ, передает RT. Майя Алексеевна стала автором таких картин, как "Дикая собака Динго", "В стране волшебников", "Мы не увидимся с тобой" и многих других.

Карина СИРАЗОВА

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