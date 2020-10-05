Звезда "Кухни" показала откровенное фото "для мальчиков"

Звезда "Кухни" показала откровенное фото "для мальчиков"
Мария Горбань. Кадр из сериала "Как я стал русским"
Поклонников поражает смелость актрисы

Маша Горбань не стесняется показывать свою отличную фигуру поклонникам. Звезда "Кухни" часто выкладывает откровенные снимки, чем подогревает интерес фанатов.

На одной из последних фотографий актриса позирует полностью обнаженной. Девушка прикрывает грудь руками, а одну ногу игриво выставляет вперед. Вторую ногу Маши обвивает белое покрывало.

Под снимком Горбань написала, что она участвует в конкурсе мужского журнала – снимок, который она выложила на странице, был опубликован специально для мужской аудитории. Артистка намекнула, что ей нужна поддержка подписчиков.

Пользователи Сети пришли в восторг от данной фотографии.

"Бомба", "Мария, вы – самая-самая!!!!!!!", "Горячо", "Шикарная женщина", "Среди этих участниц Вам нет равных" – завалили звезду комплиментами комментаторы.

Однако нашлись и те, кто осудил актрису за смелый шаг.

"Почему всем так хочется раздеться? А что мы там должны увидеть?", "Зачем демонстрировать сокровенное, себе ничего не хотят оставить, все напоказ" – отметили некоторые подписчики.

Напомним, Горбань впервые появилась на экране в популярном молодёжном телесериале "Простые истины". Однако популярной она стала благодаря ролям в таких комедийных проектах, как "Кухня", "Отель Элеон", "Гранд" и другим.

Ранее появилась информация о том, что Маша Горбань порадовала поклонников фото в нижнем белье. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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