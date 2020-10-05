Вместе с ним под угрозой Боярский и Орбакайте

На данный момент идут съемки кинокартины "Гардемарины-4", ставшей продолжением серии фильмов Светланы Дружининой. В них принимают участие Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Александр Домогаров, Кристина Орбакайте и другие звезды. Однако все актеры оказались под угрозой из-за того, что у Анны Семенович обнаружили коронавирус.

Создается впечатление, что Дмитрия Харатьяна преследует злой рок. Так, весной из-за пневмонии скончался тесть актера. Также у отца артиста обнаружили правостороннее воспаление легких. К счастью, у Вадима Михайловича была легкая форма болезни, передает "Комсомольская правда".

Теперь же подхватить коронавирус рискует сам Дмитрий. Ведь он контактировал с Анной Семенович на съемочной площадке, сообщает "Экспресс Газета".

Заразиться коронавирусом могут и режиссер кинокартины Светлана Дружинина, Михаил Боярский, Александр Домогаров и другие возрастные актеры.

Напомним, о получении положительного теста на коронавирус Семенович рассказала на своей инстаграм-странице. Телезвезда отметила, что болеет около семи дней. По словам Анны, на самоизоляции она будет находиться до 12 октября. На ухудшение своего состояния она не жалуется.

Не так давно Харатьяна осудили за видео со съемок фильма "Гардемарины-4". Актер снял штаны на камеру.