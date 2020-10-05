Актер подставил Дроздову на съемках совместного фильма

Отношения Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова начались с предательства. Несмотря на это, артисты женаты уже больше 25 лет. Как завязался роман знаменитостей, рассказала звезда "Бандитского Петербурга".

По словам актрисы, на съемках фильма "Прогулка по эшафоту" Певцов разрешил режиссеру снять Дроздову обнаженной, хотя в сценарии этого не было. Артистка не смогла перенесли такой подставы и убежала со съемочной площадки в лес. Позже, рассказала она, из-за сильного эмоционального потрясения она уехала во Францию, чтобы привести мысли в порядок.

Будущие супруги были друзьями и партнерами по фильму, однако этот случай стал решающим в их взаимоотношениях.

"Он предал меня как друг и стал моим мужем",

– поделилась Дроздова в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

Она добавила, что сейчас разлука с мужем ее не страшит – супругам нужно отдыхать друг от друга. А вот самый крепкий союз как раз-таки возможен в основном с друзьями, считает звезда.

Певцов и Дроздова поженились в 1994 году. Сейчас пара воспитывает сына Елисея – в августе ему исполнилось 13 лет.

Недавно жену Певцова раскритиковали за показанный ею жест на фотографии.