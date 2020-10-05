Девушка утверждает, что недавние гости телеведущей вели ее в заблуждение

Новыми гостями ютуб-шоу "Осторожно, Собчак" стали Наташа Королева и Сергей Глушко, вокруг которых до сих пор не утихают слухи после измены Тарзана. Певица простила супруга, отметив, что его подставили. Посмотрев выпуск, Анастасия Шульженко, с которой артист и состоял в тайных отношениях, решила записать видеообращение для Собчак.

Девушка заявила, что Королева и Глушко нагло обманули скандально-известную телезвезду.

"Мне очень неприятно, что господин Глушко и госпожа Порывай, пользуясь вашим хорошим отношением, ввели вас в заблуждение" – обратилась к ней Шульженко.

Она опровергла слова Тарзана об одноразовой интимной связи между ними. Анастасия продолжает настаивать на том, что их отношения с Глушко длились полтора года.

Также Шульженко отметила, что любила Сергея, и, наверное, любит до сих пор. Но весь этот скандал принес ей много страданий и боли, передает "Пятый канал".

Актриса акцентировала внимание на том, что Тарзан врал Собчак. Он утверждал, что видел Шульженко впервые, хотя они общались достаточно долгое время.

Девушка пообещала Ксении, что она уличит звездную пару во лжи. Якобы у нее есть все доказательства своей правоты.

Ранее появилась информация о том, что Наташа Королева прервала молчание после скандала с Тарзаном.