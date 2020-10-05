Он сравнил ее с женой

На своей инстаграм-странице Андрей Кончаловский выложил пост, посвященный Инне Чуриковой. Сегодня актрисе исполнилось 77 лет.

Кинорежиссер отметил, что за всю свою жизнь он встретил только двух женщин, которые практически с первого слова вникали в поставленные перед ними задачи. Эти две артистки – Инна Чурикова и жена Кончаловского Юлия Высоцкая.

"Это богом одаренные люди, которые всегда прекрасно понимают мои намерения" – рассказал он.

По словам Андрея Сергеевича, Инна Михайловна всегда знала наперед, что он от нее требовал. Как только продюсер озвучивал идею, Чурикова моментально адаптировалась под обстоятельства.

Также Кончаловский добавил, что актерское исполнение Чуриковой отличалось особой искренностью. Она могла сыграть абсолютно любую роль, и выглядела при этом правдоподобно.

"К Инне Чуриковой я отношусь как к национальному достоянию" – заключил кинорежиссер.

Пользователи Сети не остались в стороне и тоже рассказали о своем отношении к актрисе.

"Она одна из моих любимых актрис", "Эта великая женщина, великая актриса действительно национальное достояние", "Гениальная" – написали комментаторы.

Напомним, Инна Чурикова снялась в таких ярких кинокартинах, как "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Курочка Ряба", "Ширли-Мырли" и многих других.

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