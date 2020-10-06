В крови Коротковой не обнаружили алкоголь и запрещенные вещества

Сегодня, 6 октября, СМИ сообщили о том, что Виктория Короткова на автомобиле марки Mercedes Gelandewagen попала в аварию, в результате чего пешеход погиб в центре Москвы. Выяснилось, что машина, которой управляла звезда шоу "Холостяк", принадлежала не ей.

Оказалось, что "Гелендваген" зарегистрирован на имя генерального директора одной аптечной сети и друга Коротковой, пишет Life. Всего у владельца автомобиля есть три неоплаченных штрафа на общую сумму 2,5 тысячи рублей.

Как выяснили журналисты, Короткова якобы сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался на месте еще до приезда врачей. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Личность мужчины уже была установлена. На момент аварии девушка была трезвой, уточняет "РЕН ТВ".

Саму Викторию доставили в больницу. Брюнетка получила сотрясение мозга. После того, как девушку осмотрели медики, из больницы ее забрали сотрудники ДПС, передает "Пятый канал". Сейчас ГАИ выясняют обстоятельства аварии.