Певица также обрушилась с критикой на руководство Первого канала

Наташа Королева прервала молчание после скандала с изменой Тарзана. Артистка и ее супруг дали интервью Ксении Собчак, в котором раскрыли все подробности случившегося. Однако многие пользователи Сети не оценили решение певицы простить Глушко и осудили ее. Комментарий Королевой не заставил себя долго ждать.

На своей странице в "Инстаграм" Наталья выложила пост, в котором поблагодарила жену Константина Богомолова за откровенный разговор. Пост брюнетка сопроводила архивным снимком, на котором запечатлены еще совсем юные Королева и Собчак.

"Хочу сказать тебе спасибо, что в этом жестоком, лицемерном, монетизированном и оцифрованном мире, где грязный хайп становится самоцелью и всем смыслом сегодняшнего бытия, – ты, Ксюша, сохранила простые человеческие ценности и внутреннюю культуру", – написала певица.

Отдельно досталось руководству Первого канала. Королева считает, что в погоне за рейтингом и просмотрами создатели ток-шоу "допускают грубейшие нарушения".

Однако, кажется, что артистке вновь придется оправдываться, потому что подписчики Натальи до сих пор осуждают ее решение. "Получается сами все вынесли, а потом начинаем про человеческие ценности... все претензии к своему мужу пожалуйста!", "В том то и дело, что для вас уже давно ничего святого нет!" – написали пользователи "Инстаграма".

Однако нашлись и те, кто поддержал своего кумира: "Какой достойный ответ, ты лучшая", "Наталья, вы держите удар достойно мужчине", "Очень искренне!"

Напомним, что ранее Наталья Королева заявила, что не считает, что ее муж ей изменил. Случившееся она назвала "подставой".