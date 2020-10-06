Композитор признался, что ему "в кайф" проводить время с родственниками

Игорь Крутой опубликовал на своей странице в "Инстаграм" трогательное видео, на котором он запечатлен в компании своего сына от первого брака Николаем и внучкой Маргаритой. Семья прошлась по Красной площади и посидела в одном из кафе ГУМа.

Музыкант сопроводил видео своим произведением "Весь мир – любовь", которое играло на фоне. "Наша прогулочка с сыном и внучкой", – говорит счастливый Крутой в начале видео. Публикацию композитор сопроводил стихотворением Редьярда Киплинга "Заповедь сыну". На видео семья прогуливается по центру столицы и о чем-то увлеченно беседует и не перестает улыбаться.

Видео привело поклонников Игоря Крутого в восторг. "Видео наполнено любовью и теплотой!", "Игорь Яковлевич, у Вас очень красивая и скромная семья!", "Замечательная прогулка с дорогими сердцу людьми в центре потрясающего города. Что может быть душевней? Рада за Вас, Игорь Яковлевич!", "Замечательное и искреннее видео, Игорь Яковлевич", "За вас, как всегда рада. Ваш оптимизм и чувство юмора, спасут из любой передряги!" – написали в комментариях.

Также пользователи социальной сети отметили, что подобные "легкие" видео в "Инстаграме" композитора – большая редкость, поэтому смотреть его было особенно приятно. Также фанатов Крутого умилила его внучка, которая показалась поклонникам очень милой и застенчивой.

Ранее Игорь Крутой вспомнил, как познакомился с Аллой Пугачевой. Примадонна приютила музыканта, когда тот едва стоял на ногах.