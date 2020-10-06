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Не стало Рубена Акопяна. Ведущий популярного радио-шоу "Однажды в городе" скончался в Москве.
Долгое время Рубен вел полюбившуюся многим слушателям "Радио 7" вечернюю программу. О печальной вести сообщила пресс-служба радиостанции. Что стало причиной смерти знаменитости, пока неизвестно.
Рубен Акопян отдал радиоэфирам 25 лет своей жизни. Как отмечают коллеги ведущего, он был по-настоящему влюблен в свое дело и самозабвенно посвящал время музыке и общению с слушателями.
Коллеги выразили свои искренние соболезнования родным и близким внезапно покинувшей этот мир звезде радиоэфиров.
Акопян родом из Армении. По образованию талантливый ведущий был педагогом русского языка и литературы. На "Радио 7 на семи холмах" Рубен трудился начиная с 2009 года.
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