Знаменитости было всего 48 лет

Не стало Рубена Акопяна. Ведущий популярного радио-шоу "Однажды в городе" скончался в Москве.

Долгое время Рубен вел полюбившуюся многим слушателям "Радио 7" вечернюю программу. О печальной вести сообщила пресс-служба радиостанции. Что стало причиной смерти знаменитости, пока неизвестно.

Рубен Акопян отдал радиоэфирам 25 лет своей жизни. Как отмечают коллеги ведущего, он был по-настоящему влюблен в свое дело и самозабвенно посвящал время музыке и общению с слушателями.

Коллеги выразили свои искренние соболезнования родным и близким внезапно покинувшей этот мир звезде радиоэфиров.

Акопян родом из Армении. По образованию талантливый ведущий был педагогом русского языка и литературы. На "Радио 7 на семи холмах" Рубен трудился начиная с 2009 года.