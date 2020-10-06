"Идиоты": Соловьев с криками набросился на россиян

"Идиоты": Соловьев с криками набросился на россиян
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Таким образом телеведущий попытался достучаться до жителей России

Владимир Соловьев известен своими резкими высказываниями. В этот раз ведущий буквально наорал на россиян, которые не верят в существование коронавируса. 

Соловьев в эфире своего шоу "Полный контакт", которое выходит на его ютуб-канале, резко высказался в адрес жителей России, которые не носят маски и строят различные теории заговора. По мнению Владимира Рудольфовича, так поступать глупо и нелогично, потому что у каждого есть знакомые, которые уже успели переболеть COVID-19. 

Журналист также высмеял намеренный отказ от вакцинации, которой многие боятся, потому что считают, что таким образом их могут чипировать. По его мнению, те россияне, которые отказываются от ношения масок и прививок, ведут себя как бессмертные. 

"Все кричат: "Нет, главное ни в коем случае не вводить никаких мер и это все придумали для того, чтобы…". Для чего, идиоты?!" – спросил разгневанный Соловьев.

Он предложил отправлять в красную зону всех тех, кто не верит в существование коронавируса, чтобы они наконец убедились в том, что пандемия – не выдумка и не заговор. 

К слову, это уже не первый раз, когда журналист срывается во время эфира. Не так давно Соловьев наорал на свою команду за допущенную ими ошибку. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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