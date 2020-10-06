Таким образом телеведущий попытался достучаться до жителей России

Владимир Соловьев известен своими резкими высказываниями. В этот раз ведущий буквально наорал на россиян, которые не верят в существование коронавируса.

Соловьев в эфире своего шоу "Полный контакт", которое выходит на его ютуб-канале, резко высказался в адрес жителей России, которые не носят маски и строят различные теории заговора. По мнению Владимира Рудольфовича, так поступать глупо и нелогично, потому что у каждого есть знакомые, которые уже успели переболеть COVID-19.

Журналист также высмеял намеренный отказ от вакцинации, которой многие боятся, потому что считают, что таким образом их могут чипировать. По его мнению, те россияне, которые отказываются от ношения масок и прививок, ведут себя как бессмертные.

"Все кричат: "Нет, главное ни в коем случае не вводить никаких мер и это все придумали для того, чтобы…". Для чего, идиоты?!" – спросил разгневанный Соловьев.

Он предложил отправлять в красную зону всех тех, кто не верит в существование коронавируса, чтобы они наконец убедились в том, что пандемия – не выдумка и не заговор.

К слову, это уже не первый раз, когда журналист срывается во время эфира. Не так давно Соловьев наорал на свою команду за допущенную ими ошибку.