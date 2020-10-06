Певица рассказала о переломном моменте в ее взаимоотношениях с артистом

Сегодня, 6 октября, исполнилось 29 лет, как не стало Игоря Талькова. Рок-музыканта убили, однако обстоятельства произошедшего до сих пор не выяснены. Сейчас расследование убийства вновь возобновлено. В связи с этим певица Азиза вспомнила о своих взаимоотношениях с артистом.

Певица вспомнила, что в 1990-ые годы они с Тальковым дружили и даже выступали вместе. Тогда Азиза могла назвать музыканта своим другом. Также она подчеркнула, что романа у них никогда не было. Хорошие отношения она поддерживала и с сыном Талькова, однако в один момент их отношения испортились, пишет "Собеседник".

Однажды Азиза в эфире одного из федеральных каналов рассказала, почему перестала общаться с Тальковым-старшим. По словам артистки, мужчина высадил и оставил ее одну в зимнем лесу, потому что певица отказалась знакомиться с неким авторитетом. Тогда эстрадная певица решила, что Тальков предал ее дружбу.

Рассказанная история не понравилась родственникам погибшего певца, поэтому со временем общение Азизы и семьи убитого Талькова сошло на нет. Девушку обвинили во лжи, а супруга Талькова не так давно заявила, что историю про авторитета Азиза просто выдумала.

Ранее Азиза рассказала, что после смерти своего покойного экс-возлюбленного Игоря Малахова приютила его одичавшего друга.



