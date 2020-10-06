Цены за одну публикацию могут доходить до баснословных сумм

Социальный сети захватили умы многих миллионов людей по всей планете. Российские пользователи проводят бессчетное количество часов, рассматривая яркие публикации в интернете. А наши знаменитости неплохо зарабатывают на интересе народа к красивым фотографиям. Так, за рекламную публикацию в ленте популярного певца Егора Крида нужно выложить порядка двух миллионов рублей.

Королева "Инстаграм" Ольга Бузова готова рекламировать товары и услуги за более скромные суммы. У телеведущей и певицы огромная аудитория – 21,9 млн подписчиков. По данным издания "Телепрограмма", за одну публикацию в аккаунте знаменитость берет от 400 тыс. рублей.





За первенство по числу подписчиков с Бузовой ведет борьбу известный российский боец Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен буквально дышит в затылок артистке. Сейчас на его профиль подписаны 21,6 млн человек. Известно, что на этой соцсети Хабиб зарабатывает более 118 млн руб. в год.





Ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева и вовсе обязана своей оглушительной популярностью интернету, а в частности, социальным сетям. С аудиторией в 18,1 млн подписчиков Ивлеева выставила недешевый ценник рекламодателям – от 500 тыс. руб. за пост в разделе "Истории" и от 1 млн руб. за публикацию в ленте.

Столько же – от 1 млн руб. берет за рекламу известный рэпер и бизнесмен Тимати.





Популярная телеведущая Ксения Бородина обходится более "скромными" суммами. Желающим пропиариться на ее имени придется заплатить 300-400 тыс. руб. за пост.





А любимец молодежи Егор Крид и вовсе выставил ценник в 2 млн руб. за рекламную публикацию.





Ранее "Утро.ру" рассказывало, сколько на "Инстаграм" за год заработала Ксения Собчак. По версии Forbes, телеведущая обогатилась на $1,48 миллиона.

