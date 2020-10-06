Актриса жалеет, что так и не успела извиниться перед женой артиста

Мария Аронова откровенно рассказала о том, что долгое время не дает ей покоя. Однажды звезда российского кинематографа предала свои принципы. Об этом она жалеет до сих пор.

В эфире передачи "Судьба человека" с Борисом Коревниковым Аронова рассказала о мимолетном романе с Валерием Афанасьевым. Их отношения продлились всего полтора месяца, однако за это время мужчина успел уйти от жены с двумя детьми. Звезда фильма "Лед" призналась, что по-прежнему чувствует себя виноватой перед супругой артиста.

По словам актрисы, она всегда говорила, что не будет "отбивать" женатого мужчину, но однажды она это сделала. Аронова очень жалеет, что не успела извиниться перед женой Афанасьева Анной.

"Я очень виновата. Когда-нибудь Аня там наверху меня повидает. Это один из тех людей, перед которыми я не успела извиниться. Это мой рюкзак, который я всегда ношу с собой", – призналась артистка.

Сам Афанасьев также признавался, что чувствовал вину перед женой, когда ушел от нее. По его словам, ему было хорошо с Ароновой, но тогда его сердце было не на месте. После отношений с актрисой мужчина снова вернулся в семью, но спустя время закрутил роман со своей партнершей по сцене.

К слову, в эфире передачи Аронова призналась, что в детстве страдала клептоманией, а от воровства получала большое удовольствие.