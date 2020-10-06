Актриса призналась, что в период самоизоляции она начала на всем экономить

Период самоизоляции сильно ударил по кошелькам россиян. Звездам тоже пришлось несладко, особенно тем, кто занят работой в кино и театре. Елена Захарова призналась, что боится, что в столице могут вновь ввести карантин.

Актриса, которая воспитывает трехлетнего ребенка, заявила, что ей будет очень тяжело, если театры опять закроют, и она вновь останется без работы.

"Мне пришлось серьезно пересматривать какие-то взгляды на вещи, начать экономить, даже залезть в кубышку – слава богу, у меня были накопления", – рассказывает Захарова.

На данный момент актриса "проела" не все накопленные деньги, однако неизвестно, как она переживет еще один карантин. Звезда сериала "Кадетство" также рассказала, что во время самоизоляции большую часть времени проводила с дочкой, которая не давала ей скучать, и занималась в основном бытовыми проблемами. Иногда она давала онлайн-концерты, уточняют "Дни.ру".

Захарова надеется, что театры продолжат работать. "Иначе я без работы просто вскроюсь", – пожаловалась артистка.

Не так давно Захарова рассказала о личной трагедии, из-за которой потеряла больше половины своих волос.