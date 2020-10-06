"Страна абсурда": народ возмутило хвастовство Плющенко

"Страна абсурда": народ возмутило хвастовство Плющенко
Евгений Плющенко. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фигурист предложил обсудить цвет его нового Porsche

Евгений Плющенко выложил на своей странице в соцсети фотографию с дорогой иномаркой ярко-оранжевого оттенка. Фигурист сомневается, подходит ли ее окрас для осененного сезона и решил поинтересоваться мнением подписчиков. Однако многие в штыки восприняли приглашение к обсуждению многомиллионного авто, заметив, что некоторым россиян не хватает денег даже на еду.

Снимок двукратного олимпийского чемпиона в дорогой брендовой одежде на фоне Porsche Panamera стал поводом для мощного потока критики. Люди не смогли понять, зачем Плющенко хвастается новой машиной, когда в стране кризис, и многие вынуждены буквально выживать в непростых условиях.

"Жаль, что учителя и врачи не могут в нашей стране менять машины по сезону. Страна абсурда", "Цвет для сезона? Подписчики жрать хотят", "Евгений, вы же адекватный человек. Зачем перед людьми хвастаться?", "Откуда у людей такие деньги?", "Я была о вас лучшего мнения, снимите корону", – негодуют уязвленные пользователи Сети.

 

 

Ранее стало известно о пополнении в звездном семействе Евгения Плющенко и Яны Рудковской. У знаменитых супругов родился сын.

Ольга ФЕДОРОВА

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