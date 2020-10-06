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Стало известно, что сегодня, 6 октября, актера Сергея Шакурова госпитализировали с COVID-19. Вероятно, звезда сериала "Брежнев" решил лечь в больницу, чтобы постоянно находиться под контролем врачей.
Печальной новостью поделилась на своей странице в "Инстаграм" актриса Анастасия Макеева.
"Шакуров Сергей Каюмович попал в больницу с COVID-19", – написала артистка.
Подписчики актрисы пожелали Шакурову скорейшего выздоровления. Сама звезда российского кино призвала своих поклонников внимательнее относиться к своему здоровью, отмечает "Пятый канал".
Ранее стало известно, что известного дирижера Юрия Башмета и его жену экстренно госпитализировали. У супругов подтвердился коронавирус.
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