Сергей Шакуров находится в "зоне риска" - ему 78 лет

Стало известно, что сегодня, 6 октября, актера Сергея Шакурова госпитализировали с COVID-19. Вероятно, звезда сериала "Брежнев" решил лечь в больницу, чтобы постоянно находиться под контролем врачей.

Печальной новостью поделилась на своей странице в "Инстаграм" актриса Анастасия Макеева.

"Шакуров Сергей Каюмович попал в больницу с COVID-19", – написала артистка.

Подписчики актрисы пожелали Шакурову скорейшего выздоровления. Сама звезда российского кино призвала своих поклонников внимательнее относиться к своему здоровью, отмечает "Пятый канал".

Ранее стало известно, что известного дирижера Юрия Башмета и его жену экстренно госпитализировали. У супругов подтвердился коронавирус.

