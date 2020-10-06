Музыкальный продюсер заявил, что ведущий не может работать

Слухи об ухудшающемся здоровье Бориса Корчевникова давно обсуждаются в Сети. На этот раз о состоянии телеведущего высказался продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин.

Музыкант на своей странице в "Инстаграм" выложил пост, посвященный Корчевникову. Разин признался, что по-настоящему переживает за звезду "Кадетства".

"Из-за болезни, с которой он борется, он не может работать. Он теряет слух. Я молюсь за Борю и надеюсь, что он справится с этим недугом. Уверен, наши врачи смогут ему помочь", – написал продюсер.

Разин признался, что на передачу "Судьба человека" всегда приятно ходить, потому что Корчевников не гонится за рейтингами, поэтому не допускает "гадости и подлости" в шоу. Музыкант также отметил личные качества ведущего, назвав его одним из самых тактичных, честных и добрых ведущих.

В комментариях пользователи социальной сети пожелали Борису скорейшего выздоровления: "Береги господь Бориса, великолепный ведущий талант своего дела!"

Недавно Корчевников сам прокомментировал новости о своем недуге. В разговоре с Игорем Крутым ведущий наконец признался, что плохо слышит.