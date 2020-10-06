Осознав, что вспылил, телеведущий отправился успокаивать коллегу

Слухи о романе Юлии Барановской и Александра Гордона обрастают все новыми подробностями. Недавно в прессу просочилась информация, что предполагаемые влюбленные не могут сдержать страсть даже на съемочной площадке. По словам очевидца, недавно знаменитости поскандалили прямо на работе.

Актер массовки, принимавший участие в съемках шоу "Мужское/женское", стал невольным свидетелем разборок соведущих. Молодой человек рассказал, что вспыливший во время рабочего процесса Гордон заявив Барановской:

"Закрой рот. Тут я говорю, а ты слушай".

Юлия на миг потеряла дал речи от такой грубости, а потом и вовсе стремительно покинула площадку. Александр понял, что переборщил, и помчался успокаивать распереживавшуюся подругу. Пообщавшись в дали от посторонних глаз, звезды вернулись. После тет-а-тета глаза Барановской сияли, а на лице была улыбка, пишет издание "Экспресс газета".

Напомним, в конце лета стало известно, что Гордон развелся с женой. Телеведущий расстался со своей 26-летней супругой Нозанин Абдулвасиевой, с которой прожил в браке около шести лет. По слухам, причиной их разрыва могла быть именно Барановская.

